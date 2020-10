HEA! Goeie yn Nyegea

De tsjerkeklok fan Nyegea is al hiel âld. De klok waard makke yn 1381, oerlibbe de Twadde Wrâldoarloch, mar kin no wol in bytsje opkalfatere wurde. Jeen Terpstra fan Vellema Torenuurwerken hat krekt holpen om de klok nei ûnderen te krijen en hat de klok no op in oanhingwein set: klear foar transport. It is ek in bysûnder momint foar klokke-adviseur Henk de Vries.