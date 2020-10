Warkumer boekhannel is âldste winkel fan Fryslân en krijt predikaat 'Hofleverancier'

"We hadden het predicaat al drie jaar geleden aangevraagd in de hoop dat het op tijd verleend zou kunnen worden voor het 300-jarig bestaan, maar op één op andere manier is het blijven liggen."

En dat betsjut dat it pas no sa fier is. Troch de útbraak fan corona kinne se der no mar op in beskieden wize by stil stean. Sa komt kommissaris fan de Kening Arno Brok nije wike del en binne der inkelde tsientallen gasten útnûge, mar in grut feest komt der net.

Eigener Stumpel wist eins net iens dat syn winkel al sa âld wie, doe't er trije jier ferlyn op ûndersyk út gie. "Ik wist wel dat de winkel al best lang bestond, maar zo lang dat had ik niet verwacht." Stumpel kaam derachter troch sels op syk te gean nei de histoarje op ynternet en yn it argyf by Tresoar yn Ljouwert.