Minder drokte yn Ljouwert as oars op sneon

Ferslachjouwer Onno Falkena seach hoe drok oft it wie. "Ik ha gjin sneonsgefoel, mear as in troch-de-wykse-dei. Ek de keaplju op de merk fernamen dat it it stik rêstiger wie as oars op sneon. Ik sjoch wol húshâldingen op 'en paad mei trije of fjouwer minsken. En in soad minsken drage wol mûlkapkes."