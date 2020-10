Ferwûne by keukenbrân yn Drachten

Doe't se oankamen, stie in appartemint op de earste ferdjipping fan de flat fol mei reek. Binnen die bliken dat der noch pantsje op it fjoer stie. It wie net nedich om te blussen. Der moast wol fentilearre wurde yn it appartemint, de hal en it treppehûs.

Der wie ek in sike-auto oanwêzich. Dy hat de bewenner nei it sikehûs brocht om't dy reek binnenkrigen hie.