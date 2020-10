Omrop TIP: Beklimmers fan it flakke lân

Misbegryp

Yn de fernijing fan it plattelân is it dus saak om goed perspektyf te kiezen. Wêr moatte de plannen wei komme, wat is de rol fan de bewenners sels, mei hokker mentaliteit? Filosoof Hans Peter Benschop tinkt dat der in grut misbegryp is tusken plattelanners oan de iene kant en wittenskippers en bestjoerders oan de oare kant. In oare opstelling nei it plattelân ta is folle fruchtberder, seit Benschop.