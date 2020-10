Ofrûne etmiel 156 nije besmettings en 4 stjergefallen; kompjûtersteuring by GGD

It RIVM hat sneon ynkomplete coronasifers publisearre. Oarsaak wie in ict-probleem, wêrtroch't in diel fan de gegevens oer it oantal nije besmettings ûntbruts. It probleem is yntusken ferholpen, mar it is noch net dúdlik hoefolle meldings misse yn de deisifers fan sneon.

Oant no ta hat it RIVM 8.669 meldings ferwurke fan positive testútslaggen. Dat getal jout dus in fertekene byld. In wurdfierder fan it ministearje lit witte dat it de bedoeling is dat de ûntbrekkende sifers ferwurke wurde yn de sifers dy't snein nei bûten ta komme. Dan sil it oantal rapportearre nije besmettings nei alle gedachten dus in stik heger wêze.

Steuring tusken systemen

It kompjûterprobleem siet yn de systemen fan de GGD'en, dy't it testwurk útfiere en de sifers by it RIVM oanleverje, lit in wurdfierder fan GGD GHOR Nederland witte. "Het was een storing tussen twee systemen die met elkaar moeten communiceren. Daardoor ontstond een achterstand. Het RIVM kan hier niks aan doen."

Neffens de wurdfierster is it mooglik lestich om op in snein alle achterstannen yn te rinnen. "We verwachten dat het morgen helemaal is opgelost, maar het kan zijn dat er nog wat overloopt naar de maandag. Het zal in elk geval geregeld zijn voordat de weekcijfers dinsdag naar buiten komen." GGD GHOR hopet dat it probleem him net faker foardocht.