Cambuurtrainer Henk de Jong nei winst op Roda JC: "we ha goeie saken dien"

Trainer Henk de Jong: "Ik fûn Roda in uitstekende ploech, in lestige tsjinstanner ek yn de wize fan spyljen, dus we moasten fluch skeakelje. We makken de goals út drukmominten, moai dat dat gebeurt." Dêr is yn it foar ek bot op oefene.

Kompliminten foar de supporters

De Jong is der wol wis fan dat Cambuur de perioadetitel pakt, mar it moat noch wol barre. "Kinst net wat fiere wat noch gjin feit is." Hy is te sprekken oer it gedrach fan de supporters. "Se stienen moai útinoar en binne dêrnei ek wer nei hûs gien. Dat is ek belangryk foar de jonges, dat we wat prestearje en dat dat fierd wurdt." It team is ek nei de supporters gien. "Even dach sizze en dan kin elk wer moai nei hûs."

Grutsk

De Jong tinkt alwer oan tiisdei, wat der dan bart en dat se woansdei sels wer spylje moatte. "Fan de 9 spile wedstriden ha we mar 5 punten ferlern. We winne ek fan goeie tsjinstanners. Dêr bin ik wol grutsk op. As je sportman binne, wolle je prizen pakke, dus ek dizze titel, mar we gean fansels foar de priis oan de ein fan it seizoen."

Oanfierder Erik Schouten moast blessearre fan it fjild ôf. "Hy hat lêst fan it kût, koe wol traine, mar hy ferstapte him en doe skeat it der wer yn."