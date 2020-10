'Mooglik eksplosyf' en fjoerwapen oantroffen by wenningbrân Snits

Der is ien fertochte oanholden. Dat meldt de plysje. De brân ûntstie oan it begjin fan de jûn yn in portykflat. Fjouwer minsken binne dêrtroch nei it sikehûs rekke. It is net dúdlik hoe't se der krekt oan ta binne.

Plysjes troffen de himpplantaazje oan by it ûntromjen fan de omlizzende wenningen. De plysje is dwaande mei ûndersyk. Salang't dat duorret, binne de wenningen om de wenning mei de himpplantaazje net tagonklik. Bewenners wurde opfong troch famylje of bekenden. Dat meldt in wurdfierder fan de plysje.