Izersterk Cambuur sa goed as perioadekampioen nei genadeleaze winst op Roda

De spilers wiene de klaaikeamers noch net út of it wie alwer 3-0. Direkt nei it skoft skoarde Cambuur wer. It wie in kadootsje fan de besikers. Niek Vossebelt levere de bal samar yn, en Jarchinio Antonia strafte dat genadeleas ôf. Hy prikke de bal der yn, fanút in drege hoeke.

De lêste 20 minuten spile Cambuur mei 10 man. Paulissen krige syn twadde giele kaart, nei in ûnhandige botsing mei in tsjinstanner. Yn de earste helte wie er ek al tsjin in kaart oan rûn.

Oanfierder Erik Schouten hat de ein fan de wedstriid ek net helle. Healweis de earste helte foer er út mei in blessuere.

Sjoch hjirûnder nei de earste reaksjes út it Cambuurstadion.