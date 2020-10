Oranjefroulju kwalifisearje har foar EK 2022 nei winst op Estlân

Al nei in kertier wie it duel eins al beslikke troch twa doelpunten fan Danielle van de Donk. Healweis de earste helte makke Jackie Groenen der 3-0 fan, en Sherida Spitse fan Snits benutte noch foar de rêst in penalty.

Nei rêst foel de produksje even stil, mar healweis de twadde helte tekene Groenen foar har twadde doelpunt: 5-0. Ferdigener Aniek Nouwen makke der mei in kopbal 6-0 fan. Katja Snoeijs bepaalde de einstân.