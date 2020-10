By it ûngelok wiene twa auto's belutsen. Troch ûnbekende oarsaak kamen se mei mekoar yn botsing. en fan de auto's kaam dêrnei yn de berm telâne. It is net dúdlik hoe't de slachtoffers der oan ta binne. De plysje is dwaande mei ûndersyk nei de tadracht fan it ûngelok.