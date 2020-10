Fjouwer minsken nei it sikehûs fanwege útslaande brân yn Snits

By in útslaande brân yn in flat yn Snits binne fjouwer minsken nei it sikehûs rekke. Dat meldt in wurdfierder fan de brânwacht. It is net dúdlik hoe't se der krekt oan ta binne. De brân wie útbrutsen op de tredde ferdjipping fan in portykflat oan de Rijperahemstrjitte.