Buma wol it wykein noch ôfwachtsje: "Te vroeg voor een complete lockdown"

Buma jout ta dat it mei de besmettingssifers net goed giet yn ús lân, mar in totale lockdown bringt in protte skea mei him mei, seit er, foaral op ekonomysk mêd. Yn in lân as Sina liket sa'n lockdown wol resultaat te hawwen, mar Buma twivelet oan dy sifers. Boppedat, sa sei Buma, is Sina in diktatuer, dêr't sokke maatregels makliker naam wurde kinne.