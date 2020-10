Johnny Jansen: "Verlies tegen Ajax lag niet aan het systeem"

"We gaan ons oude spel spelen, en we gaan winnen", seit Mitchell van Bergen. "Ik heb er alle vertrouwen in dat we Emmen gaan verslaan. Al is het wel een moeilijke tegenstander."

"En als we er voetballend niet onderuit komen, hebben we altijd een 'escape' naar Henk (Veerman) , we hebben de goede pass fan Joey (Veerman) en een paar jongens die goed tussen de linies kunnen voetballen."