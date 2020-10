Fryslân ken 120 natuerynklusieve lânbouprojekten

De projekten hawwe te krijen mei boaiemferbettering, weidzjen, greidefûgels, miljeufreonlike stâlen, wetterkwaliteit, fersilting, kringlooplânbou of kennis en ûnderwiis. De list is mei opsteld troch Living Lab Fryslân.

Deputearre Klaas Fokkinga wol stimulearje dat Fryslân foarop rinnen bliuwt yn de lânbou: "Us lânbou is tradisjoneel in wrâldwide koprinner. Yn de transysje nei de natuerynklusive lânbou wolle en kinne wy ek wer koprinner wêze."

Byld nuansearje

By it grutte publyk stiet mooglik it byld foar eagen fan lulke boeren op trekkers dy't earne tsjin binne. Wat de deputearre oanbelanget, nuansearret dizze list dat byld behoarlik. "Dy argewaasje hat meastentiids te krijen mei wet- en regeljouwing dy't op Europeesk en Nederlânsk nivo leit. Mar oan de oare kant sjogge wy dat in hiel soad boeren aktyf binne om dochs de doelstellings en it belied fan it Ryk wier te meitsjen."

Boaiem sûn hâlde

Jan Kloppenburg fan Muntsjesyl is ien fan de boeren op dy list fan 120 projekten. Hy hat oan meardere projekten meidien en set bot yn op it sûn hâlden fan syn boaiem. "Mei rjochte maatregels, lykas relatyf licht ark en grutte bannen mei net in soad lucht deryn, hawwe je sa min mooglik druk op de boaiem. Guon stikken grûn wiene altyd stiif en min te bewurkjen. As je sjogge hoe't dy der no hinne lizze... Mar dan hawwe je it wol oer tsien jier tiid."