Trije Ljouwerters oanholden foar hannel yn yllegaal fjoerwurk

Yn it ûndersyk fûn de plysje tritich granaten en fjirtich ferpakkingen mei trije kear in cobra-6. Dy granaten meie allinnich ôfstutsen wurde troch profesjonele fjoerwurkbedriuwen. It plysje hat it fjoerwurk yn beslach nommen. It hat de krêft fan in hângranaat en kin in soad letsel en skea feroarsaakje.

De trije Ljouwerters sitte op it stuit fêst.