HEA! Alles op de kream

Op it ferrydbere kreamke dat har man sels makke hat, hat frou Geertje van der Velde yn Aldeholtwâlde fan alles te keap te lizzen. Guod dat oars nei de Kringloopwinkel giet, besiket se noch te ferkeapjen. De hannel is op't stuit wat rêstich, want der binne minder eveneminten yn de omkriten troch de corona-krisis. Omdat de kream by de dyk stiet, moat frou Van der Velde wol gauris kontroleare oft it jildbakje net stikem leechhelle is.