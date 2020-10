GGD: Coronamaatregels hawwe effekt yn Fryslân, wachttiden foar testen ferdwûn

Oan de GGD is dizze wike meld dat der 4 minsken ferstoarn binne, dy't corona hiene. Dat is sûnt april it heechste oantal yn in wike tiid. Yn totaal binnen der no offisjeel 76 coronapasjinten ferstoarn. Der binne dizze wike 14 sikehûsopnamen meld, it heechste oantal sûnt ein maart.

Measte besmettingen yn Súdwest-Fryslân

De measte besmettingen binne de ôfrûne wike fêststeld yn de gemeente Súdwest-Fryslân (214). Dat is foar it earst sûnt tiden mear as yn Ljouwert (198). Yn 8 fan de 18 gemeenten nimt it oantal besmettingen noch ta.

Stabilisaasje

Dochs liket de situaasje him nei wiken fan oprinnende oantallen coronabesmettingen yn Fryslân no te stabilisearjen. En dat giet tsjin de lanlike trend yn, want lanlik rinne de sifers noch altiten bot op.