Steatsboskbehear stelt kettingseacheksamen ferplichte: "Verantwoord aan het werk"

Ek de klean spylje in part yn de feiligens. Helmers fertelt oer de beskerming fan syn klean: "Een zaagbroek, die zit vol met vezels die de motor stoppen wanneer je je been raakt. Ook schoenen, waar dezelfde vezels in zitten, en een helm met gehoorbescherming, gelaatsbescherming, en natuurlijk de helm zelf tegen vallende takken." Elts dy't te seagjen giet yn de bosk, moat dizze beskerming brûke.

"Fan ûnderen!"

Samar de seage yn de beam sette kin net. "Je moet goed kijken of je omgeving veilig is, een vluchtroute hebben. Er moeten geen mensen in de omgeving zijn en je geeft een seintje wanneer je begint. Ook moet je kijken naar de flora en fauna, zijn er geen bijzondere soorten aanwezig?", sa seit Helmers.

Ferskaat oan techniken

Under oare it ferskaat oan seachtechnyk wurdt op de kursus behannele. "Er zijn verschillende technieken voor een rechtopstaande, vooroverhellende of achteroverhellende boom. Die technieken leer je in de cursus."

De ECC1-kursus is foar it koartsjen fan hout en foar it ûnderhâld en de feiligens fan de masine. By ECC2 learst de feltechniken om de beam feilich oan de grûn te krijen. De kursus kostet 620 euro.