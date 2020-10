Goed trije jier sel easke tsjin Westereender om oplichting en bedriging

De man sei sels dat hy dat al sûnt syn middelbere skoaltiid minsken oplicht. Yn 2016 waard hy feroardiele foar oplichting. Doe hie hy ek 21.000 euro fan de rekken fan syn beppe helle. By him is ea in autistyske steurnis fêststeld en in gokferslaving.

Arrestaasjebevel

Yn desimber ferline jier is hy oppakt yn Kopenhagen yn Denemarken, nei't Justysje in Europeesk arrestaasjebevel útfeardige hie. Yn jannewaris koe hy yn behanneling, mar dêr is hy nei in moanne mei ophâlden. Sels seit hy dat hy syn 'kwalen' beard hie, om nei in koarte behanneling betiid frij te kommen. In psycholooch advisearret no opname yn it Pieter Baan Centrum, foar psychologyske observaasje.

De rjochtbank docht op 5 novimber útspraak.