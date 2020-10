Minder coronapasjinten yn Fryske sikehûzen

It tal coronapasjinten yn de Fryske sikehûzen is weromrûn, yn ferliking mei de lêste sifers. It binne der no 57, hat it Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland freed bekend makke. By de lêste stân fan saken, ôfrûne woansdei, wiene it der noch 62.

