Wethâlder Hein Kuiken makket him soargen oer kwetsbere groepen yn coronakrisis

Wethâlder Hein Kuiken fan Ljouwert makket him ek soargen oer dizze groep. Dochs is it ek foar de gemeente dreech om gryp te krijen en kontakt te hâlden mei dizze minsken. Hy hopet dat as de 'gewoane tiden' aanst wer oanbrekke de tried wer better oppakt wurde kin, mar wol no foaral dat alles dien wurdt om minsken sa goed en sa kwea as it giet dochs te helpen.

Wethâlder Hein Kuiken oer de kwetsbere groepen: