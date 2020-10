Tal coronapasjinten yn Fryske sikehûzen rint in bytsje werom

In pasjint fan ôfdieling de Parlevinker fan Van Andel Ouderenpsychiatrie yn Harns, is besmet rekke mei it coronafirus. Dat meldt GGZ Fryslân, dêr't Van Andel ûnderdiel fan is. Der ferbliuwe op it stuit 20 pasjinten op dizze ôfdieling. Sy wurde no allegear yn isolaasje op harren eigen keamer ferplege.

Meiwurkers op de ôfdieling ferliene de soarch mei persoanlike beskermingsmiddels en krije dêrby help fan meiwurkers dy't oplaat binne om te wurkjen op de corona-ôfdieling fan GGZ Fryslân. Der wurdt op it stuit boarne- en kontaktûndersyk útfierd. De ôfdieling is foarearst ôfsletten foar besite.