Minister: regionale gearwurking útwreidzje om akute soarch beskikber te hâlden

De minsken op de longôfdieling fan it MCL ha grutte soargen oer de tanimmende coronasifers. Dat seit Gerbrich de Vries. Se wurket op de longôfdieling fan it MCL. Der is in soad bining yn it team, dat in protte meimakke hat, seit se. "Wy steane der mei inoar en foar de pasjinten."

Se hat de yndruk dat minsken noch net genôch yn de gaten ha dat se mûlkapkes opsette moatte. "It is hiel belangryk om it sinjaal te jaan dat minsken dat dwaan moatte, We moatte ús oan de maatregels hâlde, want dy binne der net foar neat."