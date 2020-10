Earste Nederlânske coronapasijnten oerbrocht nei Dútslân

De International Invitation Cup, dy't foar de kommende trije dagen op It Hearrenfean op it programma stie, giet net troch. Dat meldt it reedrydbûn KNSB. It toernoai hie de iepening wêze moatten fan it shorttrackseizoen. It is op it lêste momint skrast fanwege de coronakrisis.

Woansdei is der by alle dielnimmers oan it toernoai in coronatest ôfnaam. Dat smiet twa positive gefallen op. It giet om de Nederlânske reedrydster Xandra Velzeboer en in Poalske shorttracker.

Earder liet Sjinkie Knegt him al kritysk út oer it toernoai. Hy neamde it ûnferantwurde.