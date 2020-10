Brânwacht: publyk by brân Snits hâldt him net oan oardel meter

Helpferlieners sizze dat der in protte minsken steane te sjen by in brân yn Snits. Net elkenien hâldt him oan de oardel meter ôfstân. Dat seit in wurdfierder fan de brânwacht. Se docht in driuwend berop op de minsken dy't der binne, om nei hûs te gean.

"We merken dat er veel mensen bij de brand staan te kijken. We verzoeken iedereen dringend naar huis te gaan in verband met de veiligheid (waarmee we uiteraard ook op corona doelen)", meldt de brânwacht op twitter. "Blijf je toch, houd dan minstens 1,5 meter afstand van elkaar en geef hulpverleners de ruimte."

By de brân yn Snits binne fjouwer minsken nei it sikehûs rekke. It is net dúdlik hoe't se der krekt oan ta binne. De brân wie útbrutsen op de tredde ferdjipping fan in portykflat oan de Rijperahemstrjitte.