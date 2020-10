Basisskoalle op It Amelân ticht nei coronabesmetting; helte minder planbere operaasjes yn Tjongerskâns

Troch de flugge taname fan it oantal coronabesmettingen nimt de druk op de soarch ta. Dat seit minister Tamara van Ark fan medyske soarch. Om derfoar te soargjen dat de akute soarch beskikber bliuwt, hat se mei de belutsen partijen nije maatregels ôfpraat. Ien fan de maatregels is dat de regionale gearwurking fan alle soarchoanbieders en fersekerders útwreide wurdt, ek as it giet om de reguliere soarch.

Boppedat krijt it lanlik sintrum foar pasjintesprieding in mear stjoerende rol by de ferdieling fan coronapasjinten oer it lân. Dat sintrum bepaalt fan no ôf in wike foarút hoefolle kapasiteit frijholden wurde moat foar de coronasoarch, sadat sikehûzen har dêr op tiid op tariede kinne.

Jacqueline Wijnveen is krisiskoördinator fan it sikehûs Tjongerskâns op it Hearrenfean. Se seit dat it goed is dat de minister aksje ûndernimt. "Dit betekent voor ons dat we meer moeten afschalen, om onze verantwoordelijkheid voor het geheel te nemen."

"We bekijken wat er kan worden uitgesteld. De medisch specialisten beoordelen dat van patiënt tot patiënt. Iemand die nu op een wachtlijst staan, kan ook een spoedgeval worden. En dat wil je niet."