155 nije coronabesmettingen yn Fryslân, 23 mear as tongersdei

It tal coronabesmettingen yn Fryslân is dizze wike foar it earst sûnt begjin septimber omleech gien yn fergeliking mei in wike earder. Der kamen 1051 by, tsjin 1158 ferline wike. Neffens de GGD is dit mooglik in earste sinjaal dat de maatregels fan de ôfrûne wiken effekt ha. Minsken mei klachten dy't in test dwaan wolle, kinne binnen 24 oeren telâne op ien fan de testlokaasjes yn de provinsje.

Oan de GGD is dizze wike meld dat der 4 minsken ferstoarn binne, dy't corona hiene. Dat is sûnt april it heechste oantal yn in wike tiid. Yn totaal binnen der no offisjeel 76 coronapasjinten ferstoarn. Der binne dizze wike 14 sikehûsopnamen meld, it heechste oantal sûnt ein maart.

Dochs liket de situaasje him nei wiken fan oprinnende oantallen coronabesmettingen yn Fryslân no te stabilisearjen. En dat giet tsjin de lanlike trend yn, want lanlik rinne de sifers noch altiten bot op. Op Seelân nei hat Fryslân de leechste besmettingssifers.

Marleen Luning, dokter ynfeksjesyktebestriding fan de GGD Fryslân: "We zijn voorzichtig positief. We zijn ook benieuwd of deze daling gaat doorzetten, of dit echt een effect is van de maatregelen die genomen zijn. Dat zou heel mooi zijn."