Skûtsjestêd Drachten wol in mar om op te silen: "Grave, bliksem!"

By de werf op Bûtenstfallaat stappe we oan board fan skûtsje De Jonge Trijntje. De fok giet omheech en we sile oer it Djippe Gat efter it yndustryterrein fan Drachten en oer de Smelle Ie rjochting Aldegea en De Feanhoop. De smelle wetterkes moatte grut sylwetter wurde, fertelt de skipper.

"Kinst it hjir prachtich moai sjen: Hast dêr de kop fan it Gaastereilân, ast dat der no in bytsje wei hellest en do hellest in stik fan it fûgeleilân ôf, dat kin ek wol fuort. En hjir graafst in stik fan de greide ôf, no dan krije we in mar dêr binne we grutsk op. Want dan kinne we konkurrearje mei in Langwar, mei in Sleat en neam allegeare mar op", seit skûtsjeskipper Riemer de Graaf.

Racemeunsters komme út Drachten

Dat der in mar by Drachten komme moat, komt net út de loft fallen. De histoaryske wearde fan Drachten as skûtsjedoarp spilet dêryn in grutte rol. De racemeunsters ûnder de skûtsjes komme derwei. "Drachten hie eartiids fjouwer skipswerfen wêrûnder dy fan myn famylje op It Bûtenstfallaat, dêr komme de Bûtenstfallaatsters wei", fertelt Haiko van der Werff.

"Op De Piip dêr wiene dan de Roorda's en dêr binne de Piipsters boud. De skûtsjes fan dizze werven binne hartstikke bekend noch, dy sile allegeare noch rûn yn de SKS en de IFKS. Allinnich by it grutte publyk is dat net sa bekend en by Drachten eins ek net. Myn werf is der noch altyd, nei mear as 300 jier, en dat wolle we bekend meitsje. Dat kin ek toeristen oansprekke", leit van der Werff út.