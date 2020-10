KNSB skrast iepeningstoernoai shorttrackseizoen nei coronabesmettingen

Woansdei is der by alle dielnimmers oan it toernoai in coronatest ôfnaam. Dat smiet twa positive gefallen op. It giet om de Nederlânske rydster Xandra Velzeboer en in Poalske shorttracker.

Velzeboer is ien fan de fiif Nederlânske riders dy't al yn selsisolaasje sieten, omdat ploechgenoat Dennis Visser op tiisdei al posityf test wie. De oare trije binne Sjinkie Knegt, Sven Roes en Bram Steenaart.

"Alles bij elkaar is het aanvankelijk beoogde deelnemersveld uitgedund. Dat is een van de redenen waarom besloten is de wedstrijd uit te stellen. Wat ook meespeelt in de beslissing is het groeiende aantal besmettingen in Nederland", lit de KNSB witte.

Earder liet Sjinkie Knegt him al kritysk út oer it toernoai. Hy neamde it 'ûnferantwurde'.