Leeuwarder politieke vereniging PAL houdt op te bestaan

De Leeuwarder politieke vereniging PAL houdt definitief op te bestaan. De ongeveer twintig leden die de vereniging nog had, hebben dat met elkaar besloten. PAL werd in 1978 opgericht door leden van de PSP, PPR, CPN en de plaatselijke politieke groepering Axies. Zo'n tien jaar later ging de vereniging de samenwerking aan met GroenLinks, met wie PAL op moment vijf zetels in de gemeenteraad heeft.