Ophokplicht foar plomfee om fûgelgryp: "Ferstannich beslút"

Plomfee moat fan freed ôf ferplicht binnen bliuwe fanwegen in lanlike ophokplicht. Dit moat fersprieding fan de fûgelgryp foarkomme. Piet Faber fan LTO Noord hat begryp foar dy maatregel. "Ik fyn it in ferstannich beslút, want it hat bliken dien dat yn wylde fûgels it fûgelgrypfirus fan de gefaarlike fariant oantoand is, en dan liket it my in handich beslút om de hinnen binnen te hâlden", sa seit hy.