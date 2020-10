Corona hâldt skoalle foar spesjaal ûnderwiis yn Beetstersweach wike ticht

Op de skoalle sitte 220 learlingen. It giet om bern mei in lichaamlike, geestlike of mearfâldige beheining en om bern dy't langere tiid siik binne. "Je koene der in bytsje op wachtsje dat der ek by ús in coronagefal komme soe", seit direkteur Tseard Fabriek.

"De learlingen wurde mei taksys nei skoalle brocht en komme út hiel Fryslân wei. Dus we holden der wol rekken mei. Dat nimt net wei dat de impact grut is op dizze kwetsbere bern". Fabriek hopet dat de skoalle nei in wike wer iepen kin.