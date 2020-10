Wyksintrum De Klomp yn Ljouwert ferliest sicht op kliïnten

It sintrum waard trije jier lyn iepene. Der wurde kursussen jûn, der kin in bakje dronken wurde, der is in kapper en in 'kledingweggeefwinkel'. Gewoanwei kamen der tsientallen minsken op in dei binnen. Mear as 200 yn 'e wike. Frijwilligers helpe dizze minsken op de goede wei of as der problemen binne.

No kinne der fanwegen de maatregels noch mar 15 minsken binnen. De 12 stazjêren dy't der wiene kinne net mear helpe en in soad minsken komme net mear. Hoe't it mei dy minsken giet is net dúdlik. Senan Hubanic fan Oud Oost tinkt dat der in soad problemen ûntstean sille troch dizze situaasje.

Der binne net folle mooglikheden om de minsken thús op te sykjen fanwegen alle beheiningen. Hy hopet dan ek dat de hiele mienskip meihelpt om de kwetsbere minsken yn harren omjouwing ekstra omtinken te jaan.