Operaasje Fryske Flagge: Sake Jilderda hat in tattoo fan de Fryske flagge

Sake Jilderda út Feanwâlden hat op syn 18e in tatoeaazje fan de Fryske flagge sette litten, en hat, no't er 31 is, noch altyd itselde gefoel by dy flagge: dat is thús. De tatoeaazje, dy't bestiet út de flagge en de earste twa wurden fan it folksliet, 'Frysk bloed', hat hy op syn boarst sette litten. "It grutsk wêzen op ús Fryslân, en ús skiednis, ik tocht dat moat ferivige wurde yn de foarm fan in Fryske flagge tattoo", sa seit er.

Pikefel

Dat thús gefoel krijt Sake eltse kear wannear't hy wer it boerd 'wolkom yn Fryslân' tsjinkomt: "It earste wat ik doch is it rútsje iepen, de snút nei bûten ta, en even de lucht ynazemje. It is gewoan thúskommen." Hy fertelt dat hy 'it goeie pikefel' derfan krijt.

Noch mear pompeblêden

Om't de tattoo op syn boarst stiet en dus net hiel goed sichtber is, krijt Sake mear reaksjes oer syn oare tattoos, wêrfan't guon ek pompeblêden hawwe. "Dan freegje se oft ik noch mear tattoos ha, dan komt 'Frysk bloed' altyd wol wer nei boppen ta."

Neffens Sake is it de Fryske skiednis, taal, mentaliteit, eins hast alles dat in Fries oars makket as oaren. "Faaks is alles wol in bytsje in grut begryp, mar wy ferskille wol yn in protte opsichten, fyn ik."