Sipke Jan Bousema bliid mei pleit Paus foar partnerskip homostellen

De Paus seit dêryn dat homoseksuele stellen it rjocht hawwe om in húshâlding te foarmjen, dat se Gods bern binne en dat nimmen út in famylje set wurde meie soe.

In histoarysk momint foar de katolike tsjerke, dêr is Sipke Jan Bousema it mei iens. Mar wy binne der noch net, seit er: "Litte we stap foar stap dwaan, as we mar wol stappen nimme. Yn de kristlike wrâld wurdt it mear trochlibbe en ek útsprutsen dat elkenien derby heart. Dat is hiel moai dat de paus dat seit en ik hoopje dat it in ferfolch kriget. Want it giet úteinlik om ferbining en fersterking."

Harkje hjirûnder nei it folsleine petear mei Sipke Jan Bousema: