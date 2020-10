Grypspuit helje yn in sporthal yn Appelskea: "Folle better sa"

"Normaal doen we dit op één dag in de praktijk", seit húsdokter Jacob Bruins. "Dan is het daar druk en een klein beetje chaotisch. Maar ja, dat kan nu niet natuurlijk." Bruins stiet oan de râne fan de hal. Syn hiele famylje is der drok mei. De beide dochters ha in rol by de doar, syn frou makke it ûntwerp en Bruins sels stjoert oan en set ek sels in tal spuiten.

Fiif tafels stean klear en de kuolkast is folle mei in tûzen spuiten. "Het is lastig in te schatten hoeveel mensen er komen. We verwachten er duizend, gebasseerd op andere jaren."

Spuiten net mear yn foarried

In soad mear kin ek net. Lanlik sjoen binne der gjin grypspuiten mear oer. "Duizend is het maximale dat we konden bestellen. We hebben nog een nabestelling gedaan maar veel meer komt er niet bij. Nu is het voor ons ook afwachten."