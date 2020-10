Bou swimbad Bûtenpost yn folle gong: "Mei de krystdagen komme wy boppe de grûn út"

Jouke Spoelstra is wethâlder en foarsitter fan it stichtingbestjoer fan it swimbad. Hy seit dat de gemeente Achtkarspelen yn it swimbad ynvestearre hat om trije redenen: "Wy binne echt in sportgemeente. Wetterpolo wurdt hieltyd grutter en wy wolle de jongerein en âlderein dy opsje ek jaan. It lesswimmen is ek tige wichtich. Fan 't simmer seagen wy wer allegearre ûngelokken yn de see. Dêrneist nimt it doelgroepswimmen ek hieltyd mear ta. Dan kinne je tinke oan oanpast sporten, mar ek reumapasjinten dy't der gebrûk fan meitsje kinne."

Fan swimbad nei plein

It plak dêr't no it âlde swimbad stiet, binne al plannen foar. "Oant it nije swimbad iepen kin, kinne wy gebrûk meitsje fan it âlde gebou. Dêrnei krijt it gebiet in soart fan pleinfunksje. Minsken kinne dêr parkearje foar de sporthal en foar it swimbad. Der wurdt hjir ek alle jierren in merke holden. Dy kin dan ek op it plein plakhawwe. En wy wolle de omjouwing feiliger meitsje foar it fyts- en autoferkear."

Wannear't alles neffens planning giet, kin it nije, enerzjyneutrale swimbad yn septimber 2021 iepene wurde.