Noch gjin Kallon by Cambuur foar duel om perioadetitel

Henk de Jong is bliid dat der gjin langere blessueres ûntstien binne yn dy wedstriid tsjin NAC. Neffens de trainer hat de gersmatte fan NAC te krijen mei dat der spilers útfallen. "It wie hurd gers en om't we altyd op keunstgers spylje en traine, hast dan wat lêst. Mar, we ha in prachtige ploech freed."

Perioadetitel

SC Cambuur kin freed de earste perioade winne. It is dêrfoar wol ôfhinklik fan oare ploegen. Yn teory soe De Graafschap him ek winne kinne, mar sjoen dat it doelsaldo fan de Ljouwerters folle better is, liket dy kâns tige lyts. NAC is in gruttere bedriging. As de Bredanaren freed winne fan Almere City en heal novimber it ynhelduel mei De Graafschap winne, is de earste perioade foar harren.

De Jong seit dat it 'prachtich' wêze soe foar Cambuur as it de earste perioade wint. "Mar we binne wol ôfhinklik fan in oar. NAC stiet der it beste foar. As se twa kear winne, hawwe se him. As NAC ien kear punten lizze lit en wy soene winne, dan hast him ek."

It soe finansjeel ek in moaie ynstruier wêze kinne foar de Ljouwerters, want oan it winnen fan de earste perioade sit in bedrach fan sa'n 60.000 euro fêst. De Jong: "It is foarútrinne op saken, mar ik soe it wol moai fine foar ús direksje. In ronde coronatesten kostet 2500 euro, rekkenje dat ris oer in hiel seizoen. It soe foar de klup geweldich wêze."