Opskuor oer dielname rapper Akwasi oan online miny-edysje Oerol

Foar syn útspraken op de grutte Black Lives Matter-demonstraasje yn juny yn Amsterdam hat Akwasi syn eksuzes oanbean. Justysje sil him dêrom net mear ferfolgje. Dochs ûntstiet der no in soad opkuor op sosjale media oer dat Oerol him frege hat om mei te wurkjen oan it programma.

Siart Smit: "Hij heeft deze zomer iets gezegd wat niet verstandig was. We zijn absoluut tegen haat zaaien. Maar hij heeft daar sorry voor gezegd. Dan moet je ook bereid zijn om naar zijn verhaal te luisteren wat erachter zit."

Harkje hjirûnder nei it folsleine petear mei Siart Smit: