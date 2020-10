Fontein fan Sleat krijt nij plak dat minder 'ôfbrek' docht

Wêr't de fontein krekt komt te stean, is noch net bekend. Der wurdt mear dien yn Sleat: it oarspronklike jaachpaad wurdt opknapt, der komt in oanlissteger foar passearjende sloepen en lytse boatsjes en der komt in reinwetterrioel.

Jaachpaad

De gemeente wol in oanlissteger lâns de Rûnwei meitsje, om't neffens harren de hege kaden yn it sintrum derfoar soargje dat besikers net oan wâl komme. By de Rûnwei wurdt ek it histoaryske jaachpaad opknapt, dat eartiids brûkt waard om skippen te lûken. Sa kinne minsken aanst oanlizze by de steger, en dan fia it jaachpaad en de Wâldseinerpoarte it sintrum berikke.