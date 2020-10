Alwer fytser oanriden op oerstekplak by stasjon Ljouwert; LIJST058 stelt fragen

Wat krekt de oarsaak fan it ûngelok is, is noch ûndúdlik. Fytsers hawwe foarrang by de oerstek, mar it is dêr faak drok.

De sjochline fan automobilisten dy't fan it stasjon rjochting easten ride en dan fytsers op it oerstekplak foargean litte moatte, is net optimaal. De fytsers komme skean fan achteren. Op it plak barre wol gauris ûngelokken of it giet krekt goed.