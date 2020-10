Moarns fergees yn parkearkelder ûnder Willegenplein It Hearrenfean

Op strjitte is it faak drok mei parkearde auto's. Yn it sintrum is in diel fan de beskikbere parkearplakken op strjitte ferdwûn troch nije ûntwikkelingen. Yn de parkearkelder is noch genôch romte.

Wethâlder Ket somt de foardielen op: tichtby it sintrum, skjin en drûch stean en no ek makliker yn- en útriden mei kentekenherkenning. De gemeente wol sjen oft de tydlike maatregel wurket. Begjin takom jier wurdt der evaluearre.