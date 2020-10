PAL GrienLinks pleitet foar bettere beskerming grien erfgoed Ljouwert

Ljouwert moat it griene erfgoed better beskermje. Dat fynt PAL GrienLinks yn de stêd. Ferline wike waard de oanlis fan in parkearterrein by in gebou op de hoeke fan de Sophialeane-Willemskade stillein, omdat dêr gjin fergunning foar wie. Aksjegroep de Bomenridders hie protestearre tsjin de oanlis.