By in ûngelok op de N31 by Ljouwert is tongersdei in auto yn de sleat bedarre. De helptsjinsten binne manmachtich teplak om de betsjoerder te helpen. It ferkear stiet fêst nei de ôfslach Ljouwert-Súd yn noardlike rjochting. De rjochterrydstripe is ticht.