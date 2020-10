'Tûzenen nije hoarekasaken iepene yn coronakrisis'

Foarsitter Ernst Kuipers fan it Landelijk Netwerk Acute Zorg jout hjoed om 14.00 oere in parsekonferinsje wêryn't er de lêste stân fan saken jout oer it tal sikehûsopnamen yn Nederlân en mooglike oerpleatsing fan Nederlânske coronapasjinten nei sikehûzen yn Dútslân.

Sikehûzen behannelje neffens de lêste sifers fan woansdei yn totaal 1943 minsken fanwege in besmetting mei it coronafirus. Der lizze 1493 coronapasjinten op de ferpleechôfdielingen, dat binne der 53 mear as in dei earder. Op de intensive care lizze der 450, dat is in groei fan 31.