Coronanijs fan 22 oktober: 132 nije besmettingen yn Fryslân, Lyndensteyn wike ticht

Yn de ôrûne 24 oeren binne der 132 nije coronabesmettingen fêststeld yn Fryslân, dat binne der seis minder as juster. De measte besmettingen wiene yn Ljouwert (25) en Súdwest-Fryslân (23). Dêrnei komme De Fryske Marren (17), Eaststellingwerf (11) en Waadhoeke (10).

Der binne it ôfrûne etmiel gjin nije stjergefallen meld yn Fryslân. Der binne wol twa Friezen opnaam yn it sikehûs: in ynwenner fan Ljouwert en ien fan Waadhoeke.

Minder as ferline wike

De ôfrûne wike binne der yn totaal 1.051 Friezen posityf test op it firus. Dat binne der goed hûndert minder as in wike earder, doe wiene it 1.158.

Lanlik binne der foar it earst mear as 9.000 coronabesmettingen meld yn 24 oeren tiid. It binne der 9.283.

Sjoch foar mear sifers oer it coronafirus op ús dossierpagina.