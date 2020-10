Boadskip Harnzer boargemaster: mei ús allen komme we hjirút

It Amelân krijt in snelteststrjitte om it coronafirus op te spoaren. It is in inisjatyf fan in ûndernimmer op it eilân. De snelteststrjitte kin binnen in kertier mei in útslach komme. It is in trochryd-teststrjitte, dêr'tst mei de auto hinne kinst en wêrby'tst ek yn de auto sitten bliuwe kinst.

Amelanners kinne har op in webside oanmelde, dy't ynkoarten de loft yn giet. De hûsdokters en de gemeente binne op de hichte fan it inisjatyf.