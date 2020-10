Krystpakketten dit jier djoerder en lúkser, besoarging troch de brievebus

In folslein nije trend binne lytse, platte krystpakketten dy't troch de brievebus kinne. "Daar kan zelfs een witte wijn in, die gaat dan in plastic. We noemen het een thuiswerkerspakket. 75% van onze pakketten worden dit jaar thuisbezorgd", seit Louke Koopman fan Yokado út Snits.

Lúkser en djoerder

De pakketten binne dit jier krekt wat lúkser en djoerder as oars. Nim bygelyks it folsleine Airfryer pakket. In bedriuw betellet dêr by it krystpakkettebedriuw 130 euro foar. Dêr stean de goedkeapere pakketten fan tusken de 20 oant 35 euro tsjinoer dy't mear rjochte binne op in gesellige jûn thús op de bank. Dêr sit dan in spultsje by, oanfolle mei saken as sjips, wyn en oare hapkes foar by de buorrel.

Je soenen sizze dat minsken dit jier gjin ferlet ha fan guod dat tinken docht oan reizgjen, om't dat fanwege de coronakrisis net mear sa bot kin. Dat falt lykwols ta. "Sommige bedrijven nemen alsnog een 'travelpakket', zodat personeel na de coronaperiode weer zin krijgt om op reis te gaan", beneamt Koopman.