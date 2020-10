Jierrenlange ynset nedich om in nije 'MSC Zoe' foar te kommen

Dêr pleitet de Waadferiening foar, dy't mei in grut oantal oare partijen nije wike woansdei oanskoot by in harksit yn de Twadde Keamer. Dan wurdt it rapport fan de Onderzoeksraad voor Veiligheid oer de MSC Zoe bepraat. Nei't jierrenlang besocht is troch de Waadeilannen en natuerorganisaasjes wat te dwaan oan de problemen mei de kontenerskipfeart, is dit neffens de feriening it momint om troch te pakken.

Mear as tsien ynsidinten yn tsien jier

Der leit no in breed pakket oan ûndersiken en oanbefellings op grûn wêrfan't aksje ûndernaam wurde kin. "Dat hoop ik van harte, want er zijn er al ongelooflijk lang zorgen bij natuurorganisaties en Waddeneilanden. Als je de afgelopen tien jaar kijkt, zijn er meer dan tien incidenten op de Noordzee geweest waarbij er meer dan 500 containers overboord zijn gegaan. Je ziet ook dat er in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid staat dat er er geen jaarlijkse risico-analyses worden gemaakt. En dat er tot nu toe eigenlijk nooit een verband is gelegd tussen het overboord gaan van containers en natuurschade aan bijzondere natuurwaarden", seit Ellen Kuipers fan de Waddenvereniging.